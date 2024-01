Il giorno della Befana. Le vecchine in piazza. Concerti e teatro ragazzi

Festa dell’Epifania ricchissima di iniziative per i più piccoli, oggi, nel Piceno. A cominciare da quella di grande richiamo, stamattina alle 11, in piazza del Popolo: la discesa delle befane da palazzo dei Capitani è infatti uno degli appuntamenti più attesi dagli ascolani, e non solo, durante le festività natalizie. Nel rispetto di una tradizione iniziata circa vent’anni fa, le vecchiette stamattina si caleranno a cavallo di una fune dal balcone e dalle finestre del palazzo e porteranno doni e dolcetti al pubblico sottostante. Un pubblico sempre numerosissimo con migliaia di bambini con il naso all’insù in attesa della discesa delle befane, tra musica e intrattenimento. Dal centro storico al centro commerciale ‘Al Battente’ dove la befana arriverà, invece, alle 16, per regalare a tutti i bimbi dei buonissimi dolcetti. Anche al circolo ricreativo di Borgo Solestà, oggi, dalle 16 alle 19, sarà grande festa in occasione dell’Epifania. Partendo dalle tante letterine che i bambini hanno lasciato nella cassetta della posta che si trova nello spazio verde dell’Avis dietro al Duomo, l’associazione ha invitato tutti gli autori, ma anche tutti gli altri giovanissimi ascolani che lo vorranno, a prendere parte alla festa dell’Epifania che ha organizzato nel circolo a Porta Cappuccina. La befana distribuirà la calza a tutti i presenti, dopo lo spettacolo di animazione a cura del mago Alex. Per info: 329/0603046. A Venarotta, invece, le festività si chiudono con la tombola della Befana per grandi e piccini. L’appuntamento è per oggi, alle 15, al teatrino parrocchiale, con tante sorprese e con la premiazione dei presepi. E ancora, a Acquasanta la befana arriva con i pattini: dalle 15, in piazza Latini, è atteso il suo arrivo sulla pista di ghiaccio tra musica e tanto divertimento. Mentre, sempre oggi, ma alle 17, nel villaggio di Natale in piazza Arringo il live dell’ ‘On Air band’, gruppo musicale ascolano che proporrà un repertorio ampissimo adatto a ogni età. Il concerto della band chiuderà il calendario degli eventi nel villaggio che dalla prossima settimana non ci sarà più. Insomma, tantissimi sono gli appuntamenti in programma oggi. Da segnalare, ma il 13 gennaio, alle 20.30, al teatro Ventidio Basso, lo spettacolo per ragazzi ‘Sapiens’ organizzato dal Comune e dall’Amat. La rappresentazione, prodotta da ‘Principio Attivo Teatro’ di Valentina Diana e per la regia di Giuseppe Semeraro, racconta l’incontro-scontro tra due specie di ominidi che hanno condiviso l’esistenza in Europa per migliaia di anni, Sapiens e Neanderthal. I biglietti sono in vendita alla biglietteria del teatro in piazza del Popolo (0736/298770) e su www.vivaticket.com.

Lorenza Cappelli