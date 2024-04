Il laboratorio con il pittore. Moscardelli

In vista della festa della mamma le bambine e i bambini delle scuole primarie, assistiti e aiutati dalle maestre, sono già all’opera per preparare un lavoretto da portare a casa in occasione dell’annuale ricorrenza. Ci sono poi classi che sono andate oltre ed hanno potuto fare un’esperienza entusiasmante, com’è capitato agli alunni e alunne delle classi 3A e 3B della scuola primaria ’Marchegiani’ di San Benedetto, che per un giorno sono stati tutti piccoli artisti in un’iniziativa estemporanea guidata dall’artista Patrizio Moscardelli. In una bella giornata di primavera, i bambini hanno realizzato un laboratorio d’arte, presso l’atelier del pittore Moscardelli, nella campagna di San Savino, che ha visto la creazione di un quadro su tela pensato per la festa della Mamma. Gli alunni, prima hanno visitato il laboratorio dell’artista, con i suoi originali lavori, poi muniti di matite, pennelli e colori ad acqua si sono messi all’opera guidati dall’artista. Con creatività e fantasia, i giovani scolari hanno messo su tela pensieri ed emozioni, dipingendo con tutti i colori del mondo il loro immenso amore per la mamma. Il quadro realizzato sarà consegnato alle rispettive mamme domenica 12 maggio. "Che dire – ha affermato Patrizio Moscardelli, non nuovo a queste iniziative nelle scuole sambenedettesi – ’I Colori della Mamma’ è stato un vero successo. Bambine e bambini si sono subito immedesimati nella parte ed hanno espresso il meglio della loro fervida creatività".