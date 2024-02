Il Lecco non perde le proprie speranze e si affida all’ex Aglietti

Il Lecco non ha alcuna intenzione di perdere la speranza nonostante gli attuali 20 punti e l’ultimo posto in classifica. Nella giornata di ieri il club bluceleste ha deciso di affidarsi all’ex bianconero Aglietti dopo la decisione di sollevare dall’incarico Bonazzoli. Il tecnico 53enne guidò l’Ascoli in B nella stagione 2016-17 ottenendo la salvezza. A consegnare al Picchio il mantenimento della categoria fu il decisivo match vinto a Bari per 1-0 all’ultima giornata grazie al gol di Bianchi. Ora Aglietti si prepara quindi a tornare in pista dopo le recenti esperienze maturate con Reggina e Brescia. Per il Lecco si tratta del secondo cambio dopo il primo che vide esonerato Foschi, autore dell’incredibile ritorno in B a distanza di cinquant’anni dall’ultima partecipazione. Il ritardo dei blucelesti dalla salvezza diretta (15esimo posto) resta di 7 punti. Soltanto due invece le lunghezze che li dividono dall’Ascoli. Aglietti esordirà nel prossimo match in casa contro il Cosenza. poche volte, tra le annate in archivio, i bianconeri si erano ritrovati ad aver raccolto soltanto 22 punti a metà febbraio.3