Il libro di Vespasiani in dono a Pediatria

Una terapia fatta anche di arte e di bellezza. Per dare forza e sostegno ai bambini, è questo l’obiettivo dell’artista Mario Vespasiani che nei giorni scorsi ha voluto fare un dono speciale ai piccoli degenti del reparto di pediatria dell’ospedale Murri di Fermo: ha donato, infatti, copie del suo ultimo libro d’arte dal titolo ’Buena Vi(s)ta’, che prende spunto dalle teorie di Maria Montessori per aiutare i neonati, grazie ad immagini nette, a focalizzare le forme, ma poi si rivolge anche ai più grandi come un vero esercizio per sviluppare la fantasia.

Nella città di Fermo l’artista è ricordato e apprezzato in quanto nel 2015 fu protagonista della creazione del Palio dell’Assunta e la sua musa Mara, oltre a figurare nel dipinto, aprì il corteo storico di circa mille figuranti.

Un artista Vespasiani, tra i più autorevoli maestri della nuova generazione dell’arte italiana, che ha in tante occasioni messo a disposizione il suo talento a beneficio della solidarietà. Con lui in ospedale l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Fermo Mirco Giampieri che ha sottolineato la bontà e la sensibilità del gesto, la direttrice sanitaria del Murri dottoressa Elisa Draghi, il direttore di Ginecologia e Ostetricia Alberto Maria Scartozzi, la direttrice della pediatria-neonatologia Luisa Pieragonistini.

a. m.