Il Modena ha scelto. Pierpaolo Bisoli, esordio al Del Duca

Il Modena ha scelto Bisoli che esordirà alla guida dei canarini proprio nel match di sabato prossimo al Del Duca (avvio alle 14) contro il Picchio. Un cliente davvero scomodo che i bianconeri saranno chiamati a sfidare nella possibile ultima occasione a disposizione per svoltare. Senza ottenere quella vittoria fondamentale per riprendere quota si andrà verso una virtuale retrocessione. La necessità di cambiare in tempo invece è stato bravo a capirla il club gialloblù che nelle ultime settimane si è visto scivolare in classifica di varie posizioni dopo un digiuno di vittorie che prosegue dal 17 gennaio e che negli ultimi 11 turni ha portato soltanto 8 pareggi. La scommessa Bianco non ha funzionato e alla fine optare per l’esonero era l’unica via possibile per blindare la salvezza. Dopo i contatti e l’incontro avuto nella serata di sabato con Longo, poi il patron Rivetti e il direttore sportivo Vaira hanno deciso di puntare sull’esperto timoniere che nel corso della passata stagione aveva trascinato il Südtirol fino alla semifinale playoff.