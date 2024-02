Il mondo dello sport in lutto. Addio a Francesco Egidi, miglior pallavolista ascolano

Verranno celebrati oggi a Modena i funerali di Francesco ‘Cisco’ Egidi, più conosciuto qui in città come ‘Banana’. E’ stato il più forte pallavolista ascolano di tutti i tempi e il prossimo 21 marzo avrebbe compiuto 73 anni. Se ne è andato in silenzio, dopo aver lottato contro una malattia che non gli ha lasciato scampo. Era nato ad Ascoli, aveva frequentato le scuole fino alle superiori poi in un torneo studentesco di pallavolo era stato notato da un selezionatore della Nazionale Italiana che lo aveva convinto a trasferirsi alla Spem Faenza. E lì è iniziata la sua straordinaria carriera. Alto 192 cm, Cisco era un omone dal cuore buono, ma anche uno schiacciatore implacabile. Aveva iniziato la sua attività sportiva al Campo Scuola ‘Bracciolani’ praticando l’atletica leggera e in particolare il salto in alto. Ma quello stacco poderoso da terra lo aveva portato ben presto in palestra dove compose una delle più forti squadre di volley della città di Ascoli assieme a Zè ‘Zorro’ Cottilli, Pio Travaglini, Zè Salvatori, Mimmo Chiovini, Pino Paoletti, Pippo Feriozzi, Ivo Brutti, Sergio Torquati e a tanti altri ex atleti. "Francesco Egidi, era molto fiero delle sue origini ascolane - ha raccontato l’amico Pino Paoletti - e appena poteva tornava nel Piceno per venire a trovare la madre e per fare qualche partitella con gli amici. Era un vero fuoriclasse della pallavolo e negli anni Settanta riuscì ad emergere fino alla serie A grazie al suo straordinario talento. Vanta 60 presenze in Nazionale Juniores compresa la partecipazione ai Campionati Europei del 1971 a Barcellona, 12 presenze con la Nazionale Under 23 e 11 con la Nazionale maggiore con cui ha partecipato ai Mondiali del Messico nel 1974. Dopo aver vissuto il suo ultimo campionato da professionista a Chieti, ha concluso la sua carriera proprio con la Edilpace Ascoli Volley, Successivamente e per 40 anni è stato allenatore sulle panchine delle squadre di Modena, maschili e femminili, legando la sua storia al Menegola: il gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco che lui stesso aveva fatto nascere nel 1980. Non solo. E’ stato anche un grandissimo sbandieratore per il Sestiere di Sant’Emidio e le sue ‘bombe’ erano da record con la bandiera che arrivava a perdersi tra le nuvole prima di tornare a terra". Insomma, un vero fuoriclasse. "Ciao grande Banana! Fai buon viaggio – ha scritto sui social l’allenatore Mimmo Chiovini – Indimenticabili i tanti Tornei Estivi quando tornavi nella tua Ascoli a farci vedere la vera pallavolo, con attacchi che rimbalzavano fino al soffitto! Riposa in Pace Cisco!". Alla moglie Bruna, ai figli Marco e Andrea, giungano le condoglianze del Carlino.

Valerio Rosa