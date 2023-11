"Il nostro impegno per le vaccinazioni"

"E’ basilare condurre una corretta informazione sui vaccini, soprattutto nei confronti di soggetti a rischio. In provincia di Ascoli lo stiamo facendo con impegno e con la volontà di essere vicini alle persone fragili e agli anziani che vanno tutelati con serietà". Le parole sono di Patrizia Righetti, presidente Federfarma Ascoli, nell’ambito del buon risultato raggiunto dalle farmacie a livello regionale con la campagna antinfluenzale. Anche il presidente di Federfarma Marche, Marco Meconi, esprime soddisfazione per i numeri registrati nelle prime settimane di vaccinazione antinfluenzale: 5.000 dosi in 130 farmacie coinvolte. "E’ importante – dice Meconi – vaccinarsi contro l’influenza e anche contro le nuove varianti del Covid, le due vaccinazioni si possono eseguire anche contemporaneamente". Sono state più di 10.000 le dosi utilizzate nelle farmacie del nuovo vaccino anti Covid-19 a mRna, adattato alle nuove varianti.