Il nuovo piano spiaggia farà tappa in giunta

La redazione del nuovo piano di spiaggia va in giunta: l’organo esecutivo sta per deliberare l’avvio del percorso che porterà alla stesura del nuovo piano regolatore previsto per il litorale sambenedettese. Questo verrà scritto nel rispetto delle norme regionali: tra le maggiori questioni, una nuova destinazione per la spiaggia antistante l’ex camping, in modo che possa ospitare eventi durante l’estate. Il vertice comunale, quindi, dà mandato agli uffici di elaborare il nuovo dispositivo contenente le regole da seguire sull’arenile comunale, che negli ultimi due anni, fra l’altro, è cambiato molto: dall’anno scorso ben 56 stabilimenti balneari hanno ottenuto la licenza suppletiva per aumentare la zona in cui posizionare ombrelloni e attrezzature. Proprio alcuni giorni fa è iniziato l’esame di tre nuove richieste, che culminerà in una conferenza dei servizi prevista per il 6 giugno: se anche questa dovesse avere esito positivo, si sfiorerebbero le 60 licenze, ovvero oltre la metà degli stabilimenti balneari.

Alcuni di questi, contestualmente, hanno anche adeguato il numero di servizi igienici presenti all’interno della concessione. Insomma, l’amministrazione sta portando avanti diversi tasselli di una ‘riforma’ a lungo richiesta per la costa picena. Modifiche che rappresentano, in gran parte, l’accoglimento delle norme previste dal nuovo Piano di gestione integrata delle zone costiere (Gizc) della regione Marche. In tal senso, il comune ha da tempo avviato una serie di rilievi sull’arenile, per adattare le disposizioni di Palazzo Raffaello al territorio sambenedettese. Tra le maggiori novità ce ne dovrebbe essere una, nel futuro piano spiaggia, che riguarda il tratto libero di fronte all’ex Camping. Come noto, al suo insediamento l’amministrazione Spazzafumo ha dovuto predisporre una beach arena in tutt’altro luogo – al campo ‘Rodi’ – perché in quel segmento di spiaggia tutte le attrezzature potevano rimanere per il tempo strettamente necessario allo svolgimento degli eventi. Ora, invece, si sta lavorando per far sì che questa parte della costa sambenedettese possa ospitare manifestazioni sportive, musicali e culturali in maniera stabile, senza dover smantellare gli arredi al termine degli spettacoli. "La stesura del nuovo piano regolatore di spiaggia è una missione del nostro mandato – commenta l’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli – La nostra città ha bisogno di normative certe e adeguate alle esigenze del suo territorio di riferimento"

Giuseppe Di Marco