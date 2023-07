Il ponte della Piazzarola Ora tocca a Porta Romana

Un altro ponte della città, nella notte tra sabato e domenica, è stato dipinto in vista della Quintana di agosto. Si tratta di quello della Piazzarola, con decine di sestieranti di tutte le età, dai bambini agli adulti, che si sono armati di pennelli, vernice e di tanta buona volontà per realizzare un’altra opera d’arte. A campeggiare, sul ponte di Porta Cartara, sono alcuni personaggi tra i più caratteristici del sestiere biancorosso. Ma, a colpire gli sguardi degli osservatori, è soprattutto la Madonna che piange. Una immagine di forte impatto, che raffigura la Vergine dispiaciuta probabilmente a causa delle condizioni in cui versa ancora la chiesa della Madonna del Ponte, uno tra i simboli del quartiere, ancora inagibile per i danni subiti dal terremoto del 2016. Questa notte toccherà ai sestieranti di Porta Romana dipingere il loro ‘ponte’, ovvero lo spazio antistante Porta Gemina. L’ultimo sestiere a realizzare la propria opera d’arte, invece, sarà quello di Porta Maggiore, con la pittura in programma nella notte tra giovedì e venerdì. Oggi, intanto, torneranno in pista i cavalieri per la penultima sessione di prove ufficiali in vista della Quintana di domenica prossima. Dalle 17, i vari sestieri si alterneranno in tre tornate.