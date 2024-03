Il presidente Cei. Zuppi in città ad aprile per la tavola rotonda prevista in Duomo

Ci sarà anche il cardinale Matteo Zuppi all’incontro organizzato dalla diocesi di Ascoli nell’ambito dell’Heart Day, la manifestazione ambientale promossa ogni anno dall’Onu e che si celebra in tutta Italia come nel resto del mondo. Il presidente della Conferenza Episcopale italiana sarà in città sabato 13 aprile, nella cattedrale di Sant’Emidio, dove alle 16.30 si terrà una tavola rotonda dal titolo ‘Una sola terra: le sfide ambientali in un mondo in guerra’. Si tratta di un appuntamento di straordinario interesse sia per l’attualità dei temi trattati, sia per la presenza proprio dell’altro prelato, che è alla guida dell’assemblea permanente dei vescovi italiani nonché arcivescovo di Bologna. Assieme a lui si susseguiranno gli interventi di Pasquale Ferrara, direttore per gli affari politici e per la sicurezza della Farnesina, e della giornalista italo-siriana Asmae Dachan, mentre a moderare l’incontro sarà il presidente di Earth Day Italia, Pierluigi Sassi.

La presenza del cardinale Zuppi contribuirà a proiettare Ascoli e la sua diocesi al centro di uno dei dibattiti di maggior interesse in questi periodi, quello dell’ambiente appunto, legato ai recenti conflitti bellici che stanno coinvolgendo alcune zone del pianeta. A fare gli onori di casa sarà ovviamente il nostro arcivescovo Gianpiero Palmieri, che a maggio scorso è stato nominato vicepresidente della Cei e quindi stretto collaboratore di Zuppi, in particolar modo per quello che riguarda il centro Italia. Gli incontri si articoleranno in due giorni. Sabato 13 aprile la giornata si aprirà con una serie di laboratori legati all’ambiente e promossi dal’Università di Camerino, che si terranno in piazza Sant’Emidio, nello spazio compreso tra lungo Castellano e la cattedrale. Poi l’incontro clou, dalle 16.30 in poi, con il confronto impreziosito appunto dalla presenza del cardinal Zuppi e arricchito dagli intermezzi musicali di Cristina Paolini. La giornata di domenica sarà invece dedicata più strettamente alla meditazione, con la messa che si celebrerà in piazza Arringo alle 10 e a seguire la preghiera interreligiosa in diverse lingue, anche questo un momento particolarmente suggestivo e di caratura internazionale: entrambi gli appuntamenti saranno animati dal Jericho Gospel Choir.