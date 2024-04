"Il primo assaggio è andato bene"

"Abbiamo avuto un primo assaggio di presenze in questo ponte di Pasqua e devo dire che sono soddisfatto sia per come è andata all’Hotel ‘Parco dei Principi’ di Grottammare e all’hotel ‘Villa Picena’ di Colli del Tronto" dice Filippo Olivieri. "Ci prepariamo ad affrontare questa primavera consapevoli che la richiesta sta aumentando, ma anche che le prenotazioni vengono fatte non con larghissimo anticipo, anzi spesso solo una settimana prima delle partenze. Ben diverso il discorso del Raduno Nazionale dei Bersaglieri che già da alcuni mesi ci ha impegnato nel trovare le stanze delle due nostre strutture dove probabilmente avremmo lavorato comunque, ma avere già qualche mese prima la garanzia di avere le camere occupate è per noi un grande vantaggio e ci permette di lavorare meglio. Ben vengano quindi questi eventi. D’altronde il ‘Parco Dei Principi’ a Grottammare è sicuramente uno dei più accoglienti e suggestivi della Riviera. Le nostre sistemazioni in 54 camere e 10 suites sono garanzia di comfort e ospitalità. Tra un po’ apriremo anche la piscina che è comunque un punto di forza della struttura nonostante siamo a due passi dal mare. Tutto il complesso si affaccia su un ampio spazio ricreativo e di ritrovo, tra il blu della grande piscina e il verde delle 100 palme che fanno da cornice all’intero complesso, il tutto curato con la massima attenzione ai dettagli. L’Hotel Villa Picena sta lavorando tanto anche con le squadre di calcio che vengono in ritiro prima di affrontare l’Ascoli, ma in questo fine settimana di Pasqua ha accolto tanti turisti in particolare del nord Italia. Non posso che essere soddisfatto".