Il primo centro yoga per bambini. Ecco Bodhi.Lab a Grottammare

Integrare yoga e sport fa bene al corpo e alla mente. Negli adulti ma soprattutto nei bambini. Lo yoga nei bambini sviluppa armoniosamente movimento e respiro, migliora l’autostima, sviluppa la capacità di conoscere le proprie emozioni attraverso il gioco, induce il rilassamento per calmare lo stress e liberare le energie creative attraverso lo sviluppo dell’immaginazione e la capacità di ascolto. Nasce da qui l’idea di Simona Vinciguerra, laureata in biologia della nutrizione e istruttrice certificata Csen e yoga Alliance, madre di due figli, affiancata dall’insegnante Samanta Morrone, di creare uno spazio dedicato ai più piccoli ma anche agli adulti. Bodhi.Lab è il primo centro per il riequilibrio posturale, yoga e yoga bimbi a Grottammare, in via Valtesino 398, immerso nella natura, dove rilassarsi e rigenerarsi, con lezioni adattabili a tutte le età e abilità. Inaugurato domenica, alla presenza del sindaco Alessandro Rocchi, dell’assessore alla sostenibilità, salute e benessere Alessandra Biocca, del consigliere delegato allo sport Nicolino Giannetti e della consigliera delegata alle politiche scolastiche Oriana Vitarelli. E’ possibile prenotare le lezioni gratuite di prova al numero 3383479426.