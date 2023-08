Il restyling dello Squarcia aspettando la grande ippica

I lavori programmati stanno interessando anche il campo dei giochi ‘Ferruccio Squarcia’ sul quale si sta intervenendo per rimodellare l’area interna della struttura per favorire la possibilità di ospitare non soltanto gli appuntamenti legati al programma della giostra della Quintana, ma anche gare di equitazione e spettacoli di vario genere. L’approvazione del progetto esecutivo dell’intervento di ammodernamento è stato approvato ad inizio agosto per una somma di 200mila euro. Nelle prossime settimane si arriverà al completamento dell’opera di restyling che consentirà al primo concorso ippico ‘Città di Ascoli Piceno’ di andare in scena nel fine settimana dal 22 al 24 settembre. Quella programmata sarà la prima edizione per il master A6 della competizione Fise incentrata sulla disciplina del salto ostacoli. Ad animare l’Arengo nei lavori programmati sarà il tema della sicurezza, soprattutto dopo gli spiacevoli episodi che nel corso delle prove e della recente Quintana di agosto avevano visto gli infortuni occorsi ai cavalieri Pierluigi Chicchini (Sant’Emidio) e Nicholas Lionetti (Piazzarola). All’interno del tracciato e su tutto il perimetro sarà collocata una sabbia calcarea, anche all’interno delle gocce del caratteristico otto di gara, per favorire il completo livellamento operato attraverso l’utilizzo del laser. Questo favorirà una precisione maggiore.