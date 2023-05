"Il sentiero abbandonato" Rabbia a Villa Sant’Antonio

Il sentiero pedonale di Villa Sant’Antonio, che dalla piazzetta antistante la chiesa di villa Sant’Antonio da Padova raggiunge i centri commerciali di via dei Mutilati è nel più completo abbandono, ricoperto da erbe infestanti. Un problema che causa pericolo alla circolazione dei pedoni. A puntare il dito sono i cittadini, che tutti i giorni lo percorrono per fare spesa. "Camminare sul sentiero – dichiarano i residenti – per andare a fare spesa è diventato un’impresa impossibile: rovi, canne e infine il ponte di legno che traballa tutto. I rovi strappano le buste di plastica, è una situazione assurda. Ci appelliamo a chi di dovere affinché ripristini le minime condizioni di sicurezza e garantisca il transito anche chi è meno fortunato e non ha la macchina per andare a fare spesa".

Il sentiero è percorso ogni giorno non solo dalle persone che vanno a fare spesa, ma anche da tantissimi ragazzi, minori che vogliono raggiugere il centro commerciale. Il percorso fu costruito per creare un collegamento diretto ed evitare che la gente, in particolar modo i giovani, scavalcassero la rete e attraversassero la ferrovia. Al momento per raggiungere i centri commerciali esiste anche il sottopasso della provinciale Ancaranese, che comunque allunga molto le distanza, sulla quale ci sono anche altri problemi. Erba alta e sicurezza stradale rappresentano un problema annoso, spesso il dilemma è che queste situazioni coinvolgono svariate competenze.

Ora fioccano le segnalazioni. "Purtroppo Villa Sant’Antonio di Ascoli – proseguono i cittadini – non ha più un rappresentante capace di intercettare i bisogni e risolverli, o semplicemente riportarli in Comune, questo ci fa sentire non rappresentanti e isolati. Possibile che nessuno si preoccupi di capire le condizioni in cui giace una strada comunque tutti i giorni percorsa da tante persone? Qui l’incuria e la mancata manutenzione la fanno da padrone e rende pericoloso il transito, chiediamo di risolvere al più presto il problema e soprattutto di risistemare il ponte traballante e di vigilare affinché queste situazioni non si verifichino più".

Maria Grazia Lappa