Il sociale protagonista, la carica dei 500 in città da ogni parte d’Italia

Ascoli capitale del sociale per due giorni. Accadrà nel corso del weekend quando la città ospiterà la ‘Festa nazionale mondo sociale’, ovvero un grande raduno interregionale con la partecipazione di circa 500 persone provenienti dai circoli ricreativi per anziani di molte città italiane. "E’ un bel momento di turismo sociale – sottolinea l’assessore Massimiliano Brugni –. Arriveranno da Puglia, Abruzzo, Lazio, Emilia Romagna, e staranno ad Ascoli per due giorni in occasione di questo appuntamento annuale che Mondo sociale ha deciso di organizzare, quest’anno, nella nostra città’. ‘Ad Ascoli – continua Daniela Perticarà, presidente nazionale mondo sociale – avremo una rappresenta di questo centri, anche per confrontarsi sulle diverse specificità. Oggi in questi centri ci sono anche giovani, oltre alle persone più anziane. Questa unione ci rende una grande famiglia speciale perché si uniscono le competenze e diventa tutto più costruttivo". Ad Ascoli i circoli sono circa una quindicina e sono dislocati oltre che in città anche nelle frazioni. Il programma della due giorni prevede: domani, alle 10, arrivo in piazza del Popolo, alle 10.30 visita guidata degli ospiti per la città, alle 13 pranzo con gemellaggio nei circoli ricreativi presenti ad Ascoli, alle 16 torneo nazionale di burraco nel chiostro di San Francesco, alle 19 esibizione della Fanfara dei bersaglieri in piazza del Popolo, alle 20 cena di Sestiere e alle 21.30 concerto del gruppo ‘Equipe 84’ nel salotto cittadino. Domenica, invece, alle 9, a palazzo dei Capitani, è in programma il convegno ‘Insieme si può. Percorsi condivisi di volontariato’, mentre alle 11, in cattedrale, sarà celebrata la messa. E ancora, alle 13 tutti a pranzo nei ristoranti cittadini, e a partire dalle 16.30, in piazza del Popolo, saranno di scena Bobby Solo in concerto, lo show di Angelo Carestia e uno spettacolo di circo danza.

l. c.