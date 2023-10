Il sorpasso alla sirena: Varese batte Pistoia 83-82 nel match di Basket A

Davide Moretti si regala un esordio da ricordare a Masnago. Il play biancorosso segna 11 punti nel finale di gara, decisivi per la rimonta su una Pistoia che a metà gara volava anche in doppia cifra di vantaggio. In un finale emozionante, il centro toscano Ogbeide manca il controsorpasso. 21-10 il parziale chiave degli ultimi dieci minuti di gioco. Un match a dir poco complesso per Varese, che del grande ritmo imposto dalla filosofia Scola prende il brutto. Ovvero attacchi approssimativi, scelte confuse, totale assenza di un’idea di insieme. Colpe momentanee, la stagione è un percorso, ma tanto basta per animare una Pistoia di livello complessivamente inferiore, e priva del leader tecnico ed emozionale Varnado. I toscani, guidati dall’ex canturino Brienza, volano ben presto in doppia cifra di vantaggio, trascinati da Moore e Ogbeide sotto il ferro. Varese si muove a sprazzi ma in Moretti trova l’unico faro acceso di ragionevolezza e genio. Con 11 punti praticamente l’ex Olimpia piazza due triple, tre liberi e il recupero del sorpasso a quaranta secondi dalla fine. E’ volata: la tripla di Hanlan va corta, Ogbeide da sotto sbaglia due appoggi e scatena la gioia di Masnago.

OPENJOBMETIS VARESE-ESTRA PISTOIA 83-82 (27-26, 17-23, 18-24, 21-10).

A.L.M.