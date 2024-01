Il Sudtirol ufficializza il difensore Scaglia. Kallon al Bari

Il Südtirol, diretta concorrente per la salvezza dell’Ascoli, nella giornata di ieri ha ufficializzato l’arrivo del difensore Scaglia dal Como. Il giocatore, che ha sottoscritto un vincolo contrattuale fino al giugno 2025, andrà a rinforzare l’organico degli altoatesini dopo i precedenti ingressi di Vimercati e Kurtic. A Bari invece l’ex diesse Polito si prepara ad assestare l’ingresso di Kallon, che arriverà in biancorosso con un prestito oneroso. In uscita i pugliesi si preparano a salutare Aramu, conteso da Sampdoria e Spezia. Il Cosenza sta cercando di rinforzare l’organico messo a disposizione del tecnico Caserta con Acampora e Arrigoni. Sono loro i due nomi finiti nel mirino. La risalita della classifica è una missione molto complicata per il fanalino di coda Feralpisalò. I Leoni del Garda restano alla finestra per bomber Inglese e guardano in C dove piacciono i profili di Spagnoli (Ancona) e Parigini (Arzignano Valchiampo).