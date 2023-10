"Il virus sta circolando ma non ci sono casi gravi"

Settimana ancora più impegnativa del solito, la prossima, per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta, con l’avvio della campagna antinfluenzale. "I vaccini contro l’influenza – dice Italo Paolini, medico di medicina generale di Arquata – ce li consegneranno giovedì (domani ndr) pomeriggio. E la prossima settimana inizierò con la somministrazione ai miei pazienti. Per il momento, però, solo dell’antinfluenzale e del richiamo dell’antipneumococcica che facciamo ogni anno. Mentre per l’anti Covid ancora non abbiamo indicazioni. Dalle segnalazioni che ci sono l’influenza dovrebbe arrivare un po’ in anticipo e dovrebbe essere di media intensità. Lo scorso anno qualche caso di complicazione, nei soggetti più compromessi, l’ho registrato tra i miei pazienti, come del resto è accaduto sempre. Polmoniti post influenzali in persone che soffrono di malattie polmonari, o sono diabetiche, e che dunque hanno un sistema immunitario non perfettamente a posto. In questi casi il decorso, invece di una settimana, dura di più. E se c’è una polmonite post influenzale a volte è necessario il ricovero". Per quanto riguarda, invece, il Covid, Paolini conferma come il virus stia circolando. "Ho casi di Coronavirus tra i miei assistiti – dice il medico di famiglia –, dalle tre alle cinque diagnosi circa a settimana. Il tampone lo faccio fare quando serve per valutare la diagnosi precisa. Se il soggetto è a rischio e diagnostico il Covid nei primi giorni, posso dare la terapia antivirale, se invece è giovane può prendere l’antinfiammatorio e vedere come va dopo qualche giorno. Non ho visto più casi gravi".

l.c.