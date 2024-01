Impianti fotovoltaici, ecco quali sono le strutture coinvolte

Nel rispetto di quanto previsto nel ’Patto dei sindaci per il clima e l’energia’, che prevede l’adozione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo sugli edifici di proprietà comunale, il comune di Grottammare ha individuato i locali delle strutture sportive di via Promessi Sposi e il tetto del centro per l’infanzia, come adatti alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. Il progetto prevede una struttura con batterie di accumulo dell’energia prodotta a servizio della scuola per l’infanzia con l’obiettivo di ridurre in larga parte il prelievo dalla rete nazionale, abbattendo i costi dell’utenza elettrica e liberando risorse economiche dalla spesa corrente del bilancio. Si tratta di un’opera che potrà essere realizzata per stralci in base alle disponibilità economiche. Secondo la prima stima l’impianto costerà oltre 65 mila euro e per il primo stralcio è previsto un investimento di 37.500 euro. L’impianto sarà posto sulla falda del tetto esposto a sud e sarà del tipo ’grid connect’ e non si prevede alcuna opera di smantellamento o sostituzioni relative alla copertura presente. I pannelli fotovoltaici saranno posti in aderenza alla copertura del tetto.