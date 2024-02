"Impianti sportivi, così non va"

Torna a battere il ferro sugli impianti e sulle società sportive, il gruppo di Avanti Montegranaro. Dopo aver ricordato gli antichi fasti di molte realtà che si erano attestate come eccellenze dello sport nel fermano e dopo aver sottolineato il costante appoggio delle amministrazioni precedenti, la minoranza passa a guardare la situazione odierna. "Oggi non è più così. L’amministrazione Ubaldi ha millantato più volte di essere paladina dello sport montegranarese ma non pensa alla valorizzazione degli impianti esistenti, lasciandoli in un imbarazzante stato di abbandono". Il riferimento è, in primis, alla Bombonera che "accoglie poco più di un centinaio di persone", allo stadio comunale "che ne può accogliere al massimo 99", all’intera area del campo sportivo in sintetico ‘Cesare Berdini’ "che versa in condizioni pietose". A queste, si aggiungono altre criticità: "Più volte abbiamo denunciato le insalubri condizioni igienico sanitarie degli spogliatoi del ‘campo vecchio’ ma dai banchi della maggioranza non abbiamo ottenuto risposta. La caldaia che dovrebbe garantire la doccia calda ai tanti bambini che frequentano la struttura è costantemente rotta o in riparazione. L’erba alta a bordo campo ormai regna sovrana, il manto in erboso – sintetico versa in pessime condizioni e la tribuna non è degna di definirsi tale e più volte è stata motivo di cadute rovinose di bambini e adulti. E questa è la struttura più frequentata in assoluto di Montegranaro e vi si allena il settore giovanile della Veregrense (milita in terza categoria) e una squadra di calcio amatoriale" prosegue l’elenco di Avanti Montegranaro. Che fa anche i conti all’amministrazione, sostenendo che i soldi ci sono, o si potrebbe accedere al prestito a tasso zero del Credito Sportivo o alle opportunità di Sport e Salute, oltre alla partita del Pnrr.