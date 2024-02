"Impianto di stoccaggio in regola"

Impianto di stoccaggio alimentare in via Pomezia, per l’amministrazione comunale il procedimento rispetta le regole comunali e le norme regionali: la richiesta verrà valutata in conferenza dei servizi e, nel caso in cui ne passasse il vaglio, finirà comunque in consiglio comunale per l’eventuale approvazione finale. Non si è fatta attendere la replica dell’assessore Bruno Gabrielli all’attacco di Annalisa Marchegiani, che ieri ha contestato la convocazione della conferenza dei servizi atta a valutare la richiesta, avanzata da una società, di realizzare un impianto di stoccaggio per prodotti ortofrutticoli derogando sull’altezza del nuovo edificio, che passerebbe dagli 11 metri del corpo attuale – da demolire – a una torretta di 28 metri. Marchegiani aveva affermato che, in base all’articolo 18 del regolamento Suap (lo Sportello unico per le attività produttive) il comune, prima di esaminare una variante, avrebbe dovuto dotarsi di uno specifico dispositivo – da approvare in consiglio - che dettasse indirizzi e criteri a cui attenersi per valutare le future proposte. Per Gabrielli non è così: "L’articolo 26 quater della legge regionale 34/1992 – dichiara l’assessore – introdotto nel 2015, definisce anche criteri e procedure che l’articolo 18 del regolamento Suap rimandava all’approvazione del consiglio, rendendo così di fatto non più necessarie tali disposizioni regolamentari di competenza consiliare". La variante quindi può essere valutata in conferenza dei servizi, e lo stesso articolo sancisce che, se in quella sede la proposta ricevesse parere favorevole della provincia, dovrebbe comunque essere ratificata in consiglio. "La questione, infine, non ha niente a che vedere con altre varianti, oggetto di contenzioso – conclude Gabrielli – in quanto rientra in una fattispecie per cui non sussiste necessariamente il ‘prevalente interesse pubblico’. È una variazione solo in altezza".