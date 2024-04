Impiegati amministrativi

Diverse le opportunità di lavoro nel Fermano. Agenzia per il lavoro di Fermo ricerca impiegato/a amministrativo/a - contabile (tenuta della contabilità, conoscenza gestionali) in possesso di diploma o laurea in materie economiche. Inviare il curriculum vitae, indicando il codice 54275, a centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it. Gevopel srl di Sant’Elpidio a Mare ricerca impiegato/a amministrativo/a. Mansione: preparazione della documentazione per ottenere la certificazione lwg. Requisiti: conoscenza Excel, conoscenza della lingua inglese, diploma, automunito/a. La proposta è di un contratto a tempo determinato part-time di 20 ore, orario 8 - 12. Contatti: tel. 0734/850219, email: info@gevopel.com. Azienda nel settore della calzatura di Montegranaro ricerca addetto/a all’amministrazione (fatturazione, rapporti con le banche ed amministrazione). E’ richiesta esperienza nel settore della calzatura, la conoscenza della lingua italiana e capacità di utilizzo del gestionale olisistem, automunito/a. La proposta di contratto è a tempo indeterminato ed orario tempo part-time al mattino. Inviare il curriculum vitae, indicando il codice 248192, a centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it. Assistudio & c. snc di Fermo ricerca specialista garanzie protection linea persona per analisi e studio dei prodotti assicurativi linea persona, sviluppo rapporto con la clientela, in possesso della laurea in economia e commercio o management. Il candidato sarà ospitato con l’iniziativa borsa lavoro, link al bando: https://www.regione.marche.it/ricercabandi/id_32790/6946. Per informazioni contattare il numero telefonico 0734.242806. Il centro per l’impiego di riferimento per tutti questi annunci è quello di Fermo.