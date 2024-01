Impiegato amministrativo per azienda turistica L'azienda Levante Yachts cerca un impiegato amministrativo per gestire i rapporti con i clienti e promuovere i servizi. Gienne Services cerca un ingegnere/avvocato per documenti di gare d'appalto. Entrambe le aziende offrono borse lavoro. Contattare il centro per l'impiego di Fermo per maggiori informazioni.