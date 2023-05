Impiegato contabile con esperienza e laurea

Pellami Due C spa di Monte San Pietrangeli, in provincia di Fermo, ricerca impiegato o impiegata amministrativoa-contabile. Chi sarà assunto si occuperà di contabilità generale, partita doppia, gestione ordini, fatturazione attiva e passiva, pagamenti clienti e fornitori, gestione corrispondenza anche in lingua inglese. Pertanto si richiede preferibilmente esperienza nel ruolo, il possesso dell laurea in economia, la conoscenza della lingua inglese. La persona che si proporrà a ricoprire questo incarico davrà anche essere automunita. Il contatto diretto via email è [email protected] E’ comunque necessario rivolgersi al centro per l’impiego di Fermo inviando una email a [email protected]

oppure contattando uno dei due numeri telefonici disponibili: 0734254756 - 0734254770.