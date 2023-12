Imprese ascolane: 20 candeline per ’Bachetti Food’, nel settore dal 2003

Vent’anni passati in un baleno per l’azienda Bachetti Food, fiore all’occhiello nel settore agroalimentare ascolano. Fondata nel 2003 da Maria Teresa Paci, insieme a Agostino e Massimiliano Bachetti, l’esperienza nel campo della ristorazione ha lasciato spazio ad un’ascesa imprenditoriale. "Da 20 anni siamo presenti nel territorio con un’offerta di prodotti risultato di ricerca ed accurata selezione delle materie prime" afferma con orgoglio Massimiliano Bachetti, amministratore unico dell’azienda. Gli anni passano, e quindi anche innovazione e sostenibilità sono entrati a far parte dell’azienda, grazie alla preferenza per le materie prime tracciabili. Bachetti sottolinea: "l’azienda è in continuo sviluppo, ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito e condiviso con noi la crescita e il raggiungimento del traguardo dei 20 anni, frutto di un lavoro che certifica il nostro impegno su un territorio che abbiamo sempre cercato di rendere orgoglioso e dal quale abbiamo ricevuto tanto".

o.f.