In 400 per il trofeo. Kinder joy

Circa 420 optimist hanno partecipato alla 1°tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving, a Passignano sul Trasimeno, ospitata dal Club Velico Trasimeno. Che con una massiccia partecipazione di giovani veliste e velisti provenienti da tutte le zone della Federazione Italiana Vela, ha confermato il suo ruolo portante nel calendario della classe Optimist, indiscussa protagonista e classe regina del percorso che dalla vela giovanile porta alla crescita di tanti atleti. Dopo il nulla di fatto del primo giorno e solo due prove nella seconda giornata, sono state vissute in condizioni davvero al limite del praticabile, per instabilità di un leggerissimo vento. Nella terza giornata, invece, si è svolta solo una prova, a causa di una decisa perturbazione che ha messo alla prova gli atleti. Alla 1^ tappa Kinder, la squadra del Circolo Nautico Sambenedettese ha registrato il pieno di esordienti, in una regata nazionale. Ottime le prestazioni di Agata Bonaventura, Mattia Bonatti, Chiara Coccia e Vasco Miozza, che hanno rotto il ghiaccio in queste manifestazioni, conseguendo anche risultati in media classifica o comunque al di sopra delle aspettative. Bene per Leonardo Hiro Massi, che tra i 110 partenti delle divisione B, si piazza al 37°posto. Tra i più esperti, paga una squalifica per falsa partenza Giorgio Nibbi, mentre Alberto Nibbi soffre le condizioni della prima giornata di gara. Completano la squadra Filippo Costanzo e Alessandro Costa, che è dovuto rientrare a casa per indisponibilità fisica. Prossimo appuntamento a Trieste per la selezione interzonale.

Stefania Mezzina