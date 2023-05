In bici elettrica per il territorio Caccia al tesoro e poi un picnic

Il primo appuntamento inserito nel cartellone degli eventi estivi del comune di Monteprandone è in programma sabato e domenica prossimi. Si tratta della caccia al tesoro in bici elettrica per scoprire il territorio di Monteprandone, denominata ’A Ruota Libera’. Due tour guidati al giorno, con partenza mattino e pomeriggio, pedalando in E-bike. Un evento sostenibile e inclusivo pensato per valorizzare storia, paesaggi ed enogastronomia del territorio, promosso dal comune di Monteprandone con il sostegno del Bim Tronto e da numerose aziende del territorio e organizzato da Charme Italia, presidente Laura Di Pietrantonio, ideatrice del progetto. Il tour parte dal Borgo storico e scende fino a Centobuchi con soste intermedie per un totale di circa 14 chilometri. I partecipanti saranno guidati in una caccia al tesoro che, condurrà alla ricerca di un vero e proprio tesoro nascosto nel verde che termine nell’area del picnic. Il pic-nic stesso diventa un momento di cultura con un menu "al sacco" preparato da Ermetina Mira dell’Hotel Ristorante San Giacomo di Monteprandone, degustazione dei formaggi dell’azienda agricola Il Transumante e dei vini delle aziende vinicole locali miscelati a Gassosa Paoletti come tradizione vuole. Con la collaborazione del gelaterie Ennio Cannella il territorio diventa protagonista del gelato che delizierà piccoli e grandi ospiti. Grazie alla partecipazione del Comune di Monteprandone – già da anni sensibile al tema del cicloturismo e della mobilità sostenibile – il costo di partecipazione all’evento è di 35 euro per gli adulti, incluso il noleggio dell’E-bike, il picnic e l’assistenza di Guide specializzate autorizzate. I bambini fino a sei anni pagano 10 euro e saranno trasportati in sicuri carrellini a rimorchio delle bici dei grandi. Prenotazioni: 333 2722246, Laura Di Pietrantonio.

Ma. Ie.