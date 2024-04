In giro senza assicurazione, verbali a raffica in riviera

Auto in divieto di sosta e auto che circolano senza revisione e, cosa più grave, senza assicurazione. Partiamo da queste ultime poiché la polizia locale di San Benedetto nell’ultimo mese di marzo, con l’impiego del Targa System ha intercettato 20 vetture che non erano state sottoposte alla periodica revisione e ben 15 mezzi che circolavano senza copertura assicurativa. Per quest’ultima violazione è prevista una sanzione di 866 euro, il sequestro del veicolo e la decurtazione di 5 punti dalla patente. Nella giornata di ieri sono fioccate altre multe, per divieto di sosta lungo le vie interessate dal Triatlon, tra lungomare, via dei Mille. La polizia locale ha fatto rimuovere 19 auto e un moto. Diversi di questi mezzi appartenevano a persone venute da fuori. Tra quelli che hanno chiamato la polizia locale per sapere che fine aveva fatto la sua auto, un uomo che ha chiesto informazioni su dove si trovasse Centobuchi di Monteprandone e su come poter raggiungere il deposito. Non solo chi ospita i turisti non informa il cliente che appena arrivato potrebbe non accorgersi dei cartelli di divieto di sosta con rimozione forzata, ma l’auto rimossa viene portata lontano da San Benedetto, in un luogo non facile da trovare e non servito dai mezzi pubblici.