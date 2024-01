"In questi stadi ci esaltiamo"

Soddisfatto Mister Simone Seccardini: "La squadra ha una forte attenzione quando gioca in uno stadio grande con il pubblico – ha ammesso –. Noi in casa giochiamo senza pubblico e spesso sembra che giochiamo fuori casa, invece il pubblico ci dà la spinta e riusciamo ad esaltarci. Ci era capitato ad Avezzano perdendo al 89’, ci siamo riusciti a Sora a San Benedetto ma sempre in maniera inconsapevole perchè siamo più attenti. Non so se ci salveremo direttamente o con gli spareggi, ma dobbiamo cercare in tutti i modi di rimanere in Serie D. Certo dopo la sconfitta contro una diretta concorrente come il Tivoli, vincere in trasferta contro una squadra forte come il Chieti ci dà parecchio morale. Ma avevamo avuto un buon approccio anche nei primi venti minuti quando poi la gara è stata sospesa".