Inaugurazione per l’atelier dei fratelli Forti. In zona Ragnola apre oggi il nuovo store

Dopo 55 anni di attività dello storico negozio di abbigliamento dei Fratelli Forti, è arrivato il momento del nuovo Fratelli Forti Atelier, che si inaugura oggi dalle 10:30 in poi in via Sgattoni 1 a San Benedetto (zona Ragnola). Il Fratelli Forti Atelier è un ambiente incantevole e fiabesco, tra i più rinomati del centro Italia nel settore dell’alta moda e degli abiti da cerimonia. Un luogo dov’è possibile personalizzare gli abiti grazie alla grande esperienza nel settore messa in campo da Sandro Forti. In occasione dell’inaugurazione ci sarà anche uno shooting fotografico a cura del fotografo Riccardo Piccioni con la modella Gael e con il modello Marco, note star di Instagram. L’atelier è stato concepito, dall’ideazione alla progettazione alla realizzazione interamente da Sandro Forti. Per l’occasione nello storico negozio sarà effettuata una svendita straordinaria che precederà l’evento.