Incendio in casa, evacuati in quattro. Paura per una famiglia in contrada Valtesino

Una famiglia di 4 persone è stata evacuata a Ripatransone a seguito dei danni provocati dall’incendio che ha interessato l’abitazione. E’ accaduto nella serata di mercoledì in contrada Valtesino. Mentre stavano in casa per l’ora di cena, padre, madre e due figli, si sono accorti dello sprigionarsi di fumo denso ed hanno fatto in tempo ad abbandonare l’abitazione e a dare l’allarme ai vigili del fuoco, prima di correre il rischio di rimanere intossicati. Sul posto sono arrivati i pompieri del distaccamento di San Benedetto che, con l’ausilio di autoprotettori, sono riusciti ad individuare la zona dove si era generato l’incendio e a mettere la situazione sotto controllo. L’alta temperatura che si era spigionata ha causato danni importanti all’alloggio per cui i vigili del fuoco hanno dovuto dichiarare l’abitazione inaccessibile fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza e salubrità dei locali.