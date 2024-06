Incidente a bordo, soccorso pescatore

Brutto infortunio per un marittimo di cittadinanza straniera imbarcato su un peschereccio d’altura della marineria sambenedettese. E’ accaduto nella notte fra domenica e lunedì a largo della costa picena, poche ore dopo l’uscita in mare per la ripresa delle attività di pesca. Per cause in corso d’accertamento il cittadino marocchino di 48 anni è rimasto ferito a una mano subendo un serio trauma. Il comandante del natante, dopo aver badato a bloccare l’emorragia, si è diretto verso il porto di San Benedetto e da qui, in macchina, ha accompagnato il marittimo al pronto soccorso, dove l‘uomo è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici. Considerata la gravità delle lezioni e delle fratture subite all’arto, ieri mattina il marittimo è stato trasferito in ambulanza nel reparto di chirurgia della mano dell’ospedale di Ancona. Ora del caso si sta occupando la capitaneria di porto, ma solo dal punto di vista amministrativo, per le operazioni di sbarco dell’infortunato.