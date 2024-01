Incidente tra due auto lungo la Mezzina

Ennesimo incidente ieri sera, intorno alle 18, lungo la strada provinciale Mezzina, all’altezza delle due cantine vinicole, nel territorio di Castel di Lama. Due auto si sono scontate, per fortuna nessuna conseguenza per i due automobilisti alla guida, un giovane e un uomo di mezza età, che non hanno riportato ferite. Danni piuttosto gravi invece per i due mezzi. L’incidente ha determinato disagi alla circolazione, gli automobilisti che sono sopraggiunti sul luogo hanno dovuto adoperarsi affinché le auto, che sulla strada sfrecciano a tutto gas, finissero contro le due incidentate.