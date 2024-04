Inclusione sociale, arrivano i nuovi progetti

Al comune di Grottammare oggi incontro informativo per condividere e costruire nuove progettualità di inclusione sociale Si tratta di percorsi di orientamento, formazione, inserimento o reinserimento lavorativo finalizzato a sostenere l’inclusione sociale, l’autonomia e la riabilitazione di persone prese in carico dai servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti. Oltre ciò, i tirocini sono una grandissima opportunità per prevedere anche una possibilità di assunzione nel mondo del lavoro. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Ambito territoriale sociale 21. L’incontro è rivolto a enti, pubblici e privati, associazioni di categoria e imprese interessate a realizzare una rete di enti ospitanti che possa amplificare l’obiettivo della vera inclusione. Inizio ore 17. "Per attivare un maggior numero di tirocini, è necessario l’aiuto e il sostegno di tutto il territorio – afferma il sindaco Rocchi -. Crediamo che il mero assistenzialismo non renda la giusta dignità alle persone che ogni giorno combattono con la propria disabilità e sono loro che vanno supportati attraverso un percorso lavorativo".