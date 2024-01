Incontri itineranti contro la violenza di genere

La sala consiliare del Comune di Altidona ha ospitato il primo degli incontri itineranti organizzati dalla provincia di Fermo, mirato alla promozione della sensibilizzazione contro la violenza di genere. L’incontro è stato presieduto dalla consigliera provinciale con delega alle Pari Opportunità Luciana Mariani e dalle responsabili delle varie associazioni vicine alle vittime di violenza fisica e psicologica. L’iniziativa ha avuto lo scopo di diffondere concretamente la cultura del rispetto e delle pari opportunità offrendo ai presenti informazioni relative al fenomeno della violenza in generale e sulle strutture di supporto attive sul territorio. A tale scopo si è svolta la consegna della Dichiarazione universale dei diritti umani e del materiale informativo sugli sportelli del Centro Antiviolenza. E’ bene ricordare che chiunque abbia bisogno di aiuto o sostegno, può rivolgersi ai seguenti sportelli: Pedaso (via Spontini, 18) il lunedì dalle 9.30 alle 13.30, Fermo (Piazzale Azzolino, 18) il martedì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30 ed il giovedì dalle 9.30 alle 14.30, Sant’Elpidio a Mare (Piazzale Marconi, 14) il martedì dalle 9.30 alle 13.30, Porto Sant’Elpidio (via San Giovanni Bosco, 8) il venerdì dalle 12 alle 17 e a Comunanza (via Giordano Bruno, 1) ogni primo mercoledì del mese dalle 14.30 alle 18.30.

Paola Pieragostini