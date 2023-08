Incontro ad Altidona col prof Farci

Come tutte le guerre anche quella che si sta combattendo Ucraina registra distruzione, migliaia di morti, violenze e milioni di profughi e si sta combattendo attraverso l’utilizzo di armi convenzionali come dai carri armati, missili, droni ma anche e soprattutto attraverso la comunicazione. Nel suggestivo centro storico di Altidona, appuntamento stasera alle 21.30 nella piazza del teatro per la presentazione del libro ’Dizionario Mediologico della Guerra in Ucraina’ edito da Guarini, con la presenza di uno degli autori, il professor Manolo Farci dell’Università di Urbino che dialogherà sul palco insieme con il sociologo professor Tito Vagni dell’Università della Tuscia. "In un momento drammatico come quello che stiamo vivendo, in cui il conflitto tra Russia e Ucraina sembra non vedere la fine, riflettere sulla comunicazione diventa un baluardo essenziale per promuovere il dialogo, scoraggiare la disinformazione e immaginare un futuro di pace", queste sono le parole del professor Farci che interverrà durante la serata. ’Terrazza vista Mare’ è un festival promosso dal Comune di Altidona e Pro Loco in collaborazione con associazioni locali che nasce dall’idea di valorizzare il tema della lettura presentando durante le serate i libri e i loro autori ma anche e soprattutto quello di proporre una riflessione su alcuni temi legati alla vita quotidiana. Ingresso libero.