Incontro col fotografo Rotili

Il 7 febbraio l’associazione Mosso Piceno nel corso della rassegna Sono donna, Scatto donna, ospiterà il fotografo Andrea Rotili di Sant’Elpidio a Mare, L’incontro sarà gratuito, aperto a tutti e si terrà nella nuova sala riunioni in piazza dell’Unità a Centobuchi dalle ore 21. La serata sarà incentrata sulla fotografia di eventi musicali Jazz, sulla fotografia corporate per le aziende, sulla street, il wedding e tanto altro. Un’occasione di confronto e di dibattito con sullo sfondo le immagini create dal fotografo. Andrea Rotili gira il mondo con lo sguardo attento, con il quale ruba momenti, istanti, e immagini che porta con sé di ritorno nella sua terra d’origine, con occhi nuovi. La fotografia per lui, è la penna con la quale racconta le sue storie, con un linguaggio che ha il sapore della passione, della dedizione, della voglia di esplorare, in particolare di quell’emozione che riesce a trasmettere la musica Jazz.