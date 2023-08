Incontro tra Abodi e Castelli: "Sinergie per sport e giovani"

l ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi ha incontrato ieri a Roma il commissario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli che gli ha consegnato un report sullo stato dell’arte di tutti gli interventi di ricostruzione delle infrastrutture sportive danneggiate dal terremoto del 2016 e illustrato le numerose iniziative progettuali finanziate dal Piano complementare sisma, sia per la rigenerazione urbana legata a strutture e impianti sportivi, sia per lo sviluppo e il consolidamento del settore sportivo. "Sono rimasto colpito dal quadro presentato e dalla passione con la quale il senatore Castelli e la sua squadra si stanno adoperando perché, in tempi brevi, vengano ripristinati e migliorati nella loro funzionalità e messi a disposizione del territorio i luoghi di sport, vere e proprie infrastrutture sociali che concorrono al benessere psico-fisico delle persone e al rafforzamento del senso di comunità – ha detto Abodi - Abbiamo previsto un nuovo incontro il 14 settembre". Le infrastrutture sportive lesionate dal sisma sono state 65, per un totale di interventi economici – finanziati attraverso ordinanze – previsti di 93,6 milioni di euro. Dei 65 interventi, 36 sono nelle Marche.