Incubo truffe telefoniche. Raggirata per 2mila euro

"Gentile cliente, ci risulta un ’Alert’ a suo conto". E’ cominciato leggendo questo sms giunto sul suo telefonino l’incubo per un’ascolana di 52 anni vittima a febbraio 2022 di una truffa costatale 2.000 euro. La presunta responsabile del raggiro è stata individuata dalle indagini dei carabinieri. Si tratta di una 33enne di Napoli finita sotto processo per rispondere dell’accusa di truffa. Contro di lei si è costituita parte civile la donna ascolana, assistita dall’avvocatessa Rita Occhiochiuso. Il 4 febbraio 2022 un uomo, ignoto, la contattò fingendosi un operatore di Poste Italiane. Le fece credere che la sua carta di credito era stata clonata. Per evitare il blocco le spiegò che doveva trasferire denaro su una nuova carta. Durante questa operazione l’uomo è sempre rimasto in contatto telefonico con lei guidandola nelle varie manovre attraverso lo schermo dello sportello bancomat. Così le fece seguire a sua insaputa 8 ricariche da 250 euro ognuna, tutte su una carta PostePay Evolution da lui indicata. Le indagini hanno portato all’identificazione della 33enne napoletana titolare della carta su cui sono stati versati i soldi.

P. Erc.