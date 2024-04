Industria ittica, nuove frontiere: "Ora le sfide sono clima e AI"

Il comparto ittico sambenedettese protagonista al Seafood Expo Globa, il più grande evento commerciale del settore ittico al mondo che si è appena concluso a Barcellona. Migliaia di acquirenti e fornitori hanno partecipato all’esposizione annuale di tre giorni per incontrarsi, fare rete e condurre affari. Gli acquirenti presenti rappresentavano importatori, esportatori, grossisti, ristoranti, supermercati, hotel e altre società di vendita al dettaglio e di servizi di ristorazione. I fornitori espositori hanno offerto attrezzature per la lavorazione e il confezionamento e tutti i servizi disponibili nel mercato dei prodotti ittici. SeafoodSource.com è il media ufficiale dell’esposizione. Una rassegna che ha visto tra i protagonisti anche importanti realtà del settore ittico sambenedettese.

La trentesima edizione è stata la più grande della storia della rassegna, con 51.248 metri quadrati netti di spazio espositivo, un aumento del 4% rispetto alla precedente edizione del 2023. Per il suo terzo anno si è svolta nel quartiere fieristico Gran Vía della Fira de Barcelona. Il distretto agroalimentare sambenedettese era rappresentato anche dal CAAP (Centro Agroalimentare Piceno) e in proposito l’amministratore delegato dell’ente, Francesca Perotti. Positivo il bilancio. "La trentesima edizione di Seafood Expo Global a Barcellona – dice Perotti – è stata particolarmente importante, anche per conoscere quali sono le strategie di sviluppo del settore ittico. Il Caap ha partecipato come realtà che fa parte di Italmercati e abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con partner internazionali su vari temi, come ad esempio l’importanza dei Big Data e delle tecnologie avanzate. Sempre più aziende presentano nuovi formati e macchinari di lavorazione come alternative più rispettose dell’ambiente applicate alla pesca o all’acquacoltura e nuove soluzioni di tracciabilità per migliorare la competitività del settore. Inoltre – conclude Perotti – a Barcellona abbiamo avuto modo di constatare come Sostenibilità e Intelligenza Artificiale siano tematiche sempre più ricorrenti nello scenario ittico mondiale. L’impatto dei cambiamenti climatici sulla salute dei mari e sulla sicurezza alimentare è uno dei temi principali affrontati nel corso dei convegni che hanno esplorato anche la tracciabilità e l’integrazione dell’intelligenza artificiale (AI) nel settore".

Un evento parallelo molto importante si è svolto nella sede dell’Ambasciata Italiana, dove la Regione Marche ha organizzato una serata di gala alla presenza, tra gli altri, del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, dell’assessore Andrea Maria Antonini e del consigliere regionale Andrea Assenti.