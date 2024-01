Infermeria piena in casa Fano. L’ex portiere rossoblù Guerrieri fuori causa

Il Fano vive già una situazione delicata a causa dei problemi societari. Ma delicata è anche la situazione in infermeria. Out, infatti, il portiere Guido Guerrieri, che è alle prese con un guaio muscolare, tanto da essere stato costretto a chiedere il cambio nella trasferta di Riccione. L’estremo difensore, tra l’altro ex Samb, non sarà quindi dell’undici, sabato prossimo, proprio contro la sua ex squadra. Non era in campo neppure nella sfida di andata quando si era infortunato al setto nasale. Tra i pali quindi verrà schierato Piersanti, che ha esordito domenica in terra romagnola. Serges continua il lavoro differenziato, mentre rientrerà Coulibaly. Tomassini dovrà essere valutato dopo la risonanza magnetica.