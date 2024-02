Inizia ’Commedie Nostre’

Sabato 17 Febbraio alle 21,15 prenderà il via, al teatro delle Energie di Grottammare, la stagione ’Commedie Nostre’ incentrata sui dialetti marchigiani a confronto. Sono 7 le compagnie amatoriali che si contenderanno il prestigioso premio ’Grottammare Mask’ detenuto dalla Compagnia del Colle di Acquaviva e che porterà in scena, il 21 aprile alle 16,30 (unica data pomeridiana) ’Sketch’, una mezz’ora di risate, che farà da contorno alla premiazione delle compagnie vincitrici che saranno chiamate sul palco dalla conduttrice Gloria Conti. In gara ci saranno le compagnie ’Nuovo Settemmezzo’ di Ripatransone, ’L’Inzoliti’ di Sant’Elpidio a Mare, ’G.T.M. Giulio De Rosa’ di Montegranaro, ’Li freciute’ di Ascoli, ’A.T.A. Ridi Teatro Aps’ di Venarotta, ’Gente Nostra’ di Ascoli e ’La Nuova’ di Belmonte Piceno. Ingresso 8 euro, abbonamento per 8 serate euro 55,00. Info 335.6234568.