Innocenzi parte con un trionfo Poi subito le prove allo Squarcia

La stagione delle giostre cavalleresche riparte nel segno di Luca Innocenzi. Il cavaliere folignate, che ad Ascoli vanta il record di vittorie alla Quintana, avendone ottenute addirittura quindici per il sestiere di Porta Solestà, ha trionfato nella giostra di Monterubbiano, che è andata in scena domenica. In sella al purosangue ‘Stile di Vita’, Innocenzi ha regalato il Palio alla corporazione dei Bifolchi, bissando il trionfo ottenuto lo scorso anno. Al secondo posto si è piazzato Matteo Giannelli per la corporazione degli Zappaterra, seguito sul terzo gradino del podio da Mario Cavallari per gli Artisti. Quarto posto, invece, per il faentino Nicholas Lionetti, che ad Ascoli corre per la Piazzarola e che a Monterubbiano ha difeso i colori della corporazione dei Mulattieri.

Sia Innocenzi che Lionetti, fra l’altro, ieri pomeriggio sono tornati ad Ascoli per partecipare alla sessione di prove a porte chiuse, che si è svolta al campo Squarcia a quasi un mese dalla giostra di luglio. Lionetti, nei giorni scorsi, è stato coinvolto in prima persona nell’alluvione che ha sconvolto la Romagna. Anche la sua città, Faenza, è stata drammaticamente colpita dal maltempo e lo stesso cavaliere ha dovuto sopperire a numerose difficoltà. Anche la Quintana di Ascoli, con una nota ufficiale, ha manifestato a Lionetti la propria vicinanza in un momento terribile.

Nel frattempo, sotto le cento torri cresce l’attesa per il primo, grande, appuntamento della stagione quintanara. Si tratta di ‘Sestieri all’erta’, che dovrebbe svolgersi nel weekend del 10 e 11 giugno. A breve verrà presentato il programma ufficiale della kermesse che, come ogni anno, darà il via alla lunga estate della Quintana.

A proposito di iniziative, infine, al sestiere di Porta Solestà si rinnova il tradizionale ‘Battesimo del Solestante’, in programma il 2 giugno, alle 11, al tempietto di Sant’Emidio Rosso.

Matteo Porfiri