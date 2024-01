’Inside out’ nella Casa delle associazioni. Torna l’appuntamento con Blow Up

Nell’Ospitale Casa delle Associazioni, a Grottammare alta, nell’ambito della rassegna sulle varie forme dell’intelligenza artificiale, sarà proiettato il film ’Inside out’ di Pete Docter e Ronnie Del Carmen. Un lavoro che ha rivoluzionato, nel grande pubblico e tra i giovanissimi, il modo di intendere la dimensione affettiva entrando nella mente dei personaggi e mettendo in evidenza l’importanza dell’intelligenza emotiva. Opera preziosissima per la stagione di Blow Up che vuole indagare l’intelligenza sotto molteplici punti di vista, valorizzandone gli aspetti meno scontati e cercando di capire tutte le possibili differenze di cui tener conto nel momento in cui si parla di Intelligenza Artificiale. Intanto fervono i preparativi per gli incontri di approfondimento della ottava edizione de La visione e l’enigma, la manifestazione sui rapporti tra cinema e filosofia, quest’anno tutta dedicata alla intelligenza artificiale.