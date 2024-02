Insieme per difendere i ragazzi. Bullismo, arriva anche Bruzzone

‘Insieme contro il bullismo’ per prevenire e sensibilizzare nei confronti di un fenomeno, spesso sommerso, ma più che mai presente, soprattutto tra i giovani. Si parlerà di questo nel corso dell’evento, già ‘sold out’, dal titolo, appunto, ‘Insieme contro il bullismo’, in programma domenica, alle 16.30, al teatro Ventidio Basso. Organizzato da Magazzini Gabrielli Spa in collaborazione con l’Arma dei carabinieri e con il patrocinio del Comune, l’appuntamento vedrà la presenza di Roberta Bruzzone, psicologa forense e criminologa investigativa, che sarà intervistata dalla giornalista Mediaset Safiria Leccese. "E’ un’ottima opportunità di riflessione per la nostra comunità – dice l’assessore Donatella Ferretti – su un tema importante e drammaticamente sentito come quello del bullismo. Un fenomeno che riguarda, in particolare, ragazzi e giovani, anche giovanissimi, non solo nelle loro relazioni sociali, ma anche, a volte, all’interno dell’istituzione scolastica. Un fenomeno in aumento che richiede l’attenzione delle istituzioni". "Se andiamo a analizzare i dati, rispetto a altri territori i numeri sono esigui – continua il comandante provinciale dei Carabinieri di Ascoli, Domenico Barone -, ma molte volte si tende da parte degli istituti scolastici a minimizzare determinati episodi, anche per non sporcare il buon nome della scuola. Il numero degli episodi che ufficialmente entrano nella casistica, secondo un mio parere è inferiore rispetto a quelli che si verificano in realtà. Per cui domenica è un momento per sottolineare la necessità di denunciare questi fatti e soprattutto farli emergere. L’obiettivo non sono tanto le vittime, quanto invece i responsabili a cui il messaggio è rivolto". "Il bullismo – dice Barbara Gabrielli – è una piaga che peggiora enormemente la qualità della vita di ogni vittima e, dunque, in prospettiva, queste nostre azioni mirano a assicurare un futuro migliore alle nuove generazioni". "Trattare temi come quelli del bullismo – conclude il sindaco Fioravanti - è fondamentale per aiutare i giovani a crescere in modo sano e consapevole, spiegando loro i rischi di determinati comportamenti e la necessità di poter contare su un aiuto". I posti disponibili su prenotazione sono terminati. L’accesso con prenotazione sarà garantito entro le 16.20. Oltre questo orario la prenotazione decadrà e sarà consentito l’accesso anche a chi non possiede il biglietto, secondo l’ordine di arrivo e fino a esaurimento posti.

Lorenza Cappelli