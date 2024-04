Iospi nel campionato ’Classic’. Weekend all’insegna della velocità

La sua voglia di mettersi in gioco e il suo entusiasmo gli permettono sempre di dedicarsi, anima e corpo, alle sue due passioni più importanti: la Quintana e la moto. In attesa che il periodo quintanaro entri nel vivo, così da indossare di nuovo l’abito del coreografo, per l’ascolano Mirko Isopi è tempo di pensare proprio al motociclismo. Nel prossimo weekend, tra sabato e domenica, il centauro del ‘Motoclub Piceno’, l’associazione guidata da Marco Sabatucci, sarà impegnato nel Campionato Italiano Velocità ‘Classic’, un trofeo nazionale amatoriale al quale il portacolori piceno parteciperà con una nuovo moto, ovvero una Suzuki 650. La gara, doppia, si svolgerà sul circuito di Vallelunga e anche in questa occasione, come sempre, Isopi sarà seguito da alcuni tifosi d’eccezione: si tratta della sua famiglia.

Matteo Porfiri