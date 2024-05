Ippodromo, presentata la stagione di corse

L’ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio presenta ufficialmente la nuova stagione estiva di corse al trotto in notturna, che avrà come momento clou il 18 agosto con la finale del Campionato italiano guidatori trotto. Quest’anno, le corse saranno affiancate da una serie di eventi gastronomici organizzati dal ristorante ‘Le Terrazze’, frutto della collaborazione tra l’ippodromo San Paolo e la Cooking Lab Chef di Aleandro Polenti e Paolo della Valle. Per gli appassionati di ippica inizia una grande ed esaltante stagione di corse al trotto. "Si parte il 9 giugno – spiega Salvatore Mattii, della Sma società che gestisce l’ippodromo – per la stagione estiva sono in programma ben 16 corse: 4 giugno, 4 a luglio e ben 8 nel mese di agosto. In tutto questo c’è il fiore all’occhiello del Campionato italiano guidatori trotto, che assegna il tricolore al miglio driver d’Italia, una manifestazione che piace agli addetti ai lavori e agli appassionati di ippica. Le corse inizieranno almeno nel mese di giugno inizieranno alle 18,30". Il giorno di apertura della stagione estiva il ristorante ‘Le Terrazze’ omaggerà la città di Köping (Svezia), che porterà all’ippodromo i titolari di ‘Fallo Italian Food Club’ ovvero il civitanovese Enzo Vesprini e il turco Mohammed Al-Hakim, ambedue arbitri Uefa. Il loro locale, a Köping, è il primo ristorante che propone cucina italiana e vende prodotti autenticati al 100% delle Marche. Domenica 16 giugno, il ristorante ospiterà lo studio Marchionni di Corridonia e alcuni suoi partners. Domenica 7 luglio si cena in compagnia di Modula. Domenica 28 luglio la cena potrebbe essere accompagnata da vini come Vardì , Pepato, Samarcanda, A Pois, Catò, Asolo e Joco dell’azienda Fontezoppa di Civitanova. Domenica 4 agosto arriva la cena della Bior, il lusso in cucina. Il 28 agosto, l’ippodromo chiuderà la stagione estiva e in notturna con una divertente cena dedicata allo chalet di Civitanova la Croce del Sud e al suo staff. Aleandro Polenti e Paolo della Valle, entrambi con una vasta esperienza internazionale, portano con sé la passione per la cucina marchigiana. Polenti, nato sulla costa Adriatica (Civitanova Marche), unisce nei suoi piatti la freschezza del pescato alla ricchezza dei prodotti dell’entroterra. Della Valle (Casette d’Ete), ha affinato le sue competenze collaborando con chef stellati e lavorando in prestigiosi ristoranti. Alessio Carassai