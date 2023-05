ISC CUPRA MARITTIMA-RIPATRANSONE

Cari amici, quotidianamente assistiamo a fenomeni atmosferici estremi che interessano il mondo intero. Ma voi, vi siete mai chiesti cosa potreste fare a riguardo? Abbiamo imparato a nostre spese che l’utilizzo eccessivo delle risorse ha portato a conseguenze molto gravi come l’innalzamento del livello del mare, l’estinzione di numerose specie viventi animali e vegetali e finanche il drammatico scioglimento dei ghiacciai. Quest’ultimo potrebbe addirittura causare il ritorno di virus preistorici e quindi di malattie estremamente nocive per l’uomo che non avrebbe le difese immunitarie adeguate per sconfiggerle.

Poiché voi sarete gli eredi di questi cambiamenti vi chiediamo di essere più sensibili e più bravi di noi nel rispettare il pianeta. Nonostante l’uomo abbia provato a migliorare le sue condizioni di vita, continua gradualmente a fare passi indietro. Il 15 marzo 2023, infatti, è stato approvato dal presidente americano Biden il "Willow Project"; progetto con il quale si arriverà a produrre 180.000 barili di petrolio al giorno. L’ex vicepresidente americano, nonché ambientalista Al Gore l’ha definita una scelta irresponsabile, che non solo metterà a rischio noi e le nostre abitudini ma soprattutto voi.

Qualcosa di positivo è stato introdotto: l’ora legale. È stata definitamente adottata nel 1965, permettendo di recuperare luce diurna e favorire il risparmio energetico e di conseguenza una piccola percentuale di inquinamento. A tal proposito l’Unione Europea sta decidendo se adottarla per tutto l’anno e non solo per sei mesi. A riguardo si stanno sostituendo le lampadine a "incandescenza" con le luci led che producono più luce e soprattutto sono a risparmio energetico e ad impatto zero sull’ambiente. Per il futuro ci aspettiamo che chi ci governa, possa finalmente iniziare ad ascoltare seriamente la voce della natura che grida "aiuto", che si inizi ad ascoltare seriamente la voce degli scienziati e delle nuove generazioni che si battono con la freschezza delle loro idee per un mondo più pulito ed ecosostenibile.

Cari Capi dei Governi i tutti i Paesi del mondo, prendete seriamente in considerazione l’idea di fare qualcosa di concreto per un mondo che ogni giorno diventa sempre più arido, sempre più bollente. Non sacrificate il mondo ma fermatevi a vedere, ad ascoltare la natura. Non rinunciate alle virtù benefiche che essa porta. E non dimentichiamo che l’uomo è parte integrante della natura e se non la rispettiamo, lei non rispetterà noi. E ricordate, come cita Windell Berry, "La terra è ciò che tutti abbiamo in comune" noi non siamo stati capaci di custodirla al meglio ma speriamo che voi possiate rimediare ai nostri errori. Ai posteri l’ardua sentenza!