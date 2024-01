Italia Viva, ora è scontro:: "Cambio imprevedibile"

Ha fatto discutere la lettera aperta a Matteo Renzi, scritta dal segretario comunale del Partito Democratico, Angelo Procaccini. Nel mirino dei democrat l’alleanza in città con la destra ascolana. Sulla questione intervengono Angelo Gabrielli, l’ex candidato sindaco e consigliere Giancarlo Luciani Castiglia e l’ex consigliere comunale Mauro Pesarini. Tutti e tre iscritti e simpatizzanti di Italia Viva.

"Italia Viva Ascoli Piceno, scelte personali o scelte di partito? La lettera a Matteo Renzi del segretario del Pd ascolano Angelo Procaccini evidenzia le sorprendenti prese di posizione della responsabile provinciale di Italia Viva Maria Stella Origlia – scrivono i tre –. Promotrice in prima battuta, all’insaputa di tutti noi tesserati di Italia Viva, del cosiddetto Cantiere Riformista alla ricerca di una convergenza dell’opposizione alla giunta del sindaco Fioravanti, ha recentemente annunciato l’intenzione di aderire a una lista Civica con Francesco Viscione a sostegno al sindaco uscente. Scelta politicamente legittima, per carità. Ma il punto è un altro. Questo cambio di direzione a 180 gradi era del tutto imprevedibile, alla luce del punto di partenza (il Cantiere Riformista) annunciato da lei stessa a dicembre 2022. Tra l’altro la piattaforma elettorale con cui la responsabile ascolana di Italia Viva è stata legittimamente eletta al recente congresso provinciale di Italia Viva non conteneva alcun accenno a un possibile sostegno al sindaco uscente. Né alcuna deliberazione al riguardo è stata adottata dal partito a livello provinciale e comunale che, tra l’altro, non è stato nemmeno convocato (esattamente come accaduto per gli organismi provinciali prima di dicembre 2022). Appare evidente che dobbiamo ritenere che l’adesione di Maria Stella Origlia e Giuseppe Silvestri alla lista civica annunciata in conferenza stampa siano da ritenersi a titolo strettamente personale e non impegnino in alcun modo Italia Viva. È da chiarire a questo punto se le scelte della presidente provinciale di Italia Viva Maria Stella Origlia siano compatibili con l’incarico ricoperto nel partito".

Flavio Nardini