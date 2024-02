Kevin Bovara chiamato al raduno della nazionale

Kevin Bovara, atleta azzurro che milita nelle file della Diavoli Verde Rosa di San Benedetto del Tronto è stato convocato al raduno della nazionale maggiore, nella categoria Seniores, dal ct Fabio Hollan, che si svolgerà a Rimini il 25 febbraio, presso il Palasport "Sara Brancia". Kevin dunque è nella rosa dei 12 atleti Seniores che si contenderanno la qualificazione ai quarti World Roller Games (Campionato del Mondo di tutte le discipline rotellistiche) che quest’anno si svolgerà a Rimini. "Siamo molto soddisfatti per questa convocazione, - affermano il presidente ella Diavoli Verde Rosa, Anna Maria Laghi e il tecnico Ivan Bovara - anche perché questo raduno sarà un importante momento di confronto e crescita sotto la supervisione della Responsabile della Scuola Italiana Roller International, Sara Locandro, coadiuvata dai tecnici federali Raffaello Melossi, Michele Terruzzi, Cristina Moretti e Luca D’Alisera alla vigilia degli imminenti impegni agonistici. Per L’obiettivo da raggiungere quest’anno per Kevin Bovara, reduce da una meritatissima medaglia di bronzo alla Coppa Europa in Croazia nel 2023, è quello di alzare l’asticella e conquistare di nuovo l’accesso al Campionato Europeo o Mondiale. Per fare questo bisognerà arrivare al top della forma agli Italian Roller Games, che si svolgeranno ancora una volta a Ponte di Legno, "tutto lo staff della DVR lavorerà per raggiungere questo obiettivo" aggiunge Ivan Bovara.

Stefania Mezzina